Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Surat Al Kahfi Lengkap 110 Ayat Buka di Alquran Digital Okezone, Sunnah Dibaca Setiap Jumat Berkah

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |07:30 WIB
Surat Al Kahfi Lengkap 110 Ayat Buka di Alquran Digital Okezone, Sunnah Dibaca Setiap Jumat Berkah
Ilustrasi bacaan lengkap Alquran Surat Al Kahfi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SURAT Al Kahfi lengkap 110 ayat buka di Alquran Digital Okezone, sunnah dibaca setiap Jumat Berkah. Al Kahfi merupakan surat di urutan ke-18 dalam kitab suci Alquran.

Surat Al Kahfi memiliki arti Para Penghuni Gua. Kemudian termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun di Kota Makkah, Arab Saudi.

Keutamaan membaca Surat Al Kahfi sangatlah luar biasa besar. Kaum Muslimin yang membacanya pada malam Jumat hingga hari Jumat sore keesokannya akan meraih cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dilansir Rumaysho.com, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa dalam riwayat dari Abu Said al Khudri Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Barang siapa yang membaca Surah Al Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Kakbah." (HR Ad-Darimi nomor 3470 dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami' 6471) 

Ilustrasi membaca Alquran Surat Al Kahfi. (Foto: Shutterstock)

Lalu dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

"Barang siapa yang membaca Surah Al Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat." (HR Hakim nomor 6169, Baihaqi: 635, dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami’ 6470)

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa saking kuatnya pengaruh cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang membaca Surah Al Kahfi akan dilindungi dari fitnah Dajjal.

Berdasarkan riwayat dari Abu Darda’ Radhiyallahuanhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ

"Siapa yang menghafal 10 ayat pertama Surah Al Kahfi maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal." (HR Muslim nomor 1919, Abu Dawud: 4325, dan yang lainnya) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175584/alquran-brYT_large.jpg
Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171649/alquran-y0Kd_large.jpg
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170865/alquran-71Bp_large.jpg
7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/614/3165054/alquran-LA27_large.jpg
Keutamaan Surat Al Insyirah, Urusan Dimudahkan hingga Hajat Dikabulkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/330/3158431/alquran-c9Ev_large.jpg
Hadis tentang Surat Al-Waqiah Lengkap dengan Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/330/3157510/alquran-4sae_large.jpg
Gambaran Shiratal Mustaqim dalam Alquran
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement