Lebih Afdhol Kurban Sapi atau Kambing?

LEBIH afdhol kurban sapi atau kambing? Simak penjelasannya berikut ini secara jelas.

Menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha adalah ibadah dengan keutamaan luar biasa besar. Ini sebagai bentuk ketakwaan, keikhlasan, hingga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bagi yang ingin berkurban sudah bisa menyiapkan hewan ternak yang akan disembelih, bisa sapi, kerbau, kambing, atau domba. Sapi atau kerbau bisa untuk maksimal tujuh orang. Sedangkan sapi atau domba hanya untuk satu orang.

Nah, di antara hewan-hewan tersebut, mana yang paling baik untuk dikurbankan sebagaimana dilakukan Rasulullah?