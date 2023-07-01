Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lucu Banget! Abu Nawas Kerjai Balik Pencuri dengan Ajak Nginap di Masjid

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |07:02 WIB
Lucu Banget! Abu Nawas Kerjai Balik Pencuri dengan Ajak Nginap di Masjid
Ilustrasi humor sufi Abu Nawas. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

ABU Nawas mengerjai balik pencuri yang mau beraksi di rumahnya. Pria pencuri itu melakukannya dengan cara lain, karena tahu Abu Nawas susah dikerjai.

Sebelum datang ke rumah Abu Nawas, si pencuri memikirkan banyak strategi.

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: Istimewa/Okezone)

Sesampainya di rumah targetnya, pria tersebut langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan mengucapkan salam.

Kemudian sang pemilik rumah membuka pintunya dan menjawab salam.

Ketika pintu dibuka, Abu Nawas bingung lantaran tidak mengenal pria asing yang datang ke rumahnya itu.

"Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas seperti dikutip dari kanal YouTube Tabassam Channel.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement