Lucu Banget! Abu Nawas Kerjai Balik Pencuri dengan Ajak Nginap di Masjid

ABU Nawas mengerjai balik pencuri yang mau beraksi di rumahnya. Pria pencuri itu melakukannya dengan cara lain, karena tahu Abu Nawas susah dikerjai.

Sebelum datang ke rumah Abu Nawas, si pencuri memikirkan banyak strategi.

Sesampainya di rumah targetnya, pria tersebut langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan mengucapkan salam.

Kemudian sang pemilik rumah membuka pintunya dan menjawab salam.

Ketika pintu dibuka, Abu Nawas bingung lantaran tidak mengenal pria asing yang datang ke rumahnya itu.

"Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas seperti dikutip dari kanal YouTube Tabassam Channel.