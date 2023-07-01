Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bolehkah Puasa Ayyamul Bidh saat Hari Tasyrik Setelah Idul Adha?

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |10:02 WIB
Bolehkah Puasa Ayyamul Bidh saat Hari Tasyrik Setelah Idul Adha?
Ilustrasi hukum puasa Ayyamul Bidh pada hari Tasyrik. (Foto: Freepik)
A
A
A

BOLEHKAH puasa Ayyamul Bidh saat hari Tasyrik setelah Idul Adha? Simak jawaban lengkapnya berikut ini.

Puasa Ayyamul Bidh dikerjakan pada pertengahan bulan, jatuh setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah.

Nah, bagaimana dengan puasa Ayyamul Bidh pada 13 Dzulhijjah, sementara itu termasuk hari Tasyrik yang diharamkan berpuasa?

Tentang keutamaan puasa Ayyamul Bidh, diterangkan dalam hadits-hadits berikut ini:

Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

“Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah).” (HR Tirmidzi nomor 761 dan An-Nasa’i: 2425. Abu ‘Isa Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan)

Dari Ibnu Milhan Al-Qoisiy, dari ayahnya, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . وَقَالَ « هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ»

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada Ayyamul Bidh yaitu 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriah).” Dan beliau bersabda, “Puasa Ayyamul Bidh itu seperti puasa setahun.” (HR Abu Dawud nomor 2449 dan An-Nasa’i: 2434. Syekh Al Albani mengatakan hadits ini shahih)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/614/3023641/hukum-berhubungan-suami-istri-di-hari-tasyrik-boleh-atau-dilarang-rQsnuE1SW6.jpg
Hukum Berhubungan Suami Istri di Hari Tasyrik, Boleh atau Dilarang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/616/3023623/bolehkah-puasa-setelah-hari-tasyrik-ini-penjelasannya-berdasarkan-hadits-shahih-e0D82Gcj1e.jpg
Bolehkah Puasa Setelah Hari Tasyrik? Ini Penjelasannya Berdasarkan Hadits Shahih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/618/3023122/doa-yang-dibaca-di-hari-tasyrik-sesuai-sunnah-nabi-lengkap-teks-arab-latin-dan-artinya-3uLyGe9p8x.jpg
Doa yang Dibaca di Hari Tasyrik Sesuai Sunnah Nabi, Lengkap Teks Arab Latin dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/621/3022986/dilarang-puasa-selama-hari-tasyrik-ini-alasannya-6yKJLN0iEf.jpg
Dilarang Puasa Selama Hari Tasyrik, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/330/3022842/mengenal-hari-tasyrik-setelah-merayakan-idul-adha-jadi-momen-makan-minum-kaum-muslimin-S3KVKCrrr0.jpg
Mengenal Hari Tasyrik Setelah Merayakan Idul Adha, Jadi Momen Makan Minum Kaum Muslimin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/621/3020157/kapan-hari-tasyrik-2024-catat-tanggalnya-berikut-ini-2uxPKcNwls.jpg
Kapan Hari Tasyrik 2024? Catat Tanggalnya Berikut Ini
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement