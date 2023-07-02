Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lucinta Luna Diduga Shalat Idul Adha di Shaf Wanita, Netizen: Batal Wudhu Jika Bersentuhan!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |11:29 WIB
Lucinta Luna Diduga Shalat Idul Adha di Shaf Wanita, Netizen: Batal Wudhu Jika Bersentuhan!
Lucinta Luna (Foto: Inst)
LUCINTA Luna belakangan ini jadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya, di momen Shalat Idul Adha 2023 kemarin, ia tampak bersama para wanita, bukannya laki-laki.

Hal tersebut terlihat dari potret dan video yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Lucina Luna bahkan tampak tampil berhijab bersama jamaah wanita lainnya.

 Lucinta Luna

Dalam keterangan unggahannya, Lucinta Luna tak hanya memberikan ucapan perayaan Idul Adha, namun juga mengaku bersyukur bisa menjalankan ibadah shalat Idul Adha bersama sanak saudara perempuannya itu.

“SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1444 HIJRIAH-2023. MOHON MAAF LAHIR BATIN TEMAN TEMAN BILA RATU ADA PUNYA SALAH YAH. ALHAMDULILLAH BISA IBADAH BERJAMAAH BERSAMA SANAK SAUDARA,” tulis Lucinta Luna, melalui akun Instagramnya, @lucintaluna_manjalita.

Postingan Lucinta Luna yang berpenampilan berhijab bersama beberapa wanita di momen shalat Idul Adha lantas viral dan ditegur netizen.

Pasalnya, kehadirannya di tengah-tengah jamaah wanita saat shalat Idul Adha bisa membatalkan wudhu mereka sehingga shalat mereka bisa jadi tidak sah.

Tidak sedikit juga yang menyayangkan sikap Lucinta Luna yang dinilai telah melecehkan dan mempermainkan agama dengan tampil berhijab layaknya seorang perempuan muslim.

“Lucinta lunaaaa, kalo mau ganti status dari cowok ke cewek ga apa-apa. Tapi jangan sampai ke ibadah2 juga dong. Sama saja kamu mempermainkan agama,” ujar @ee*****

“Batal wudhu itu kalo bersentuhan dengan cewek,” kata @ki******

“Dia sholat di shaf cewek?” tanya @su*******

“Sampe berurusan sama Allah pun dianggap main-main juga :(,” kata @cy*****

“Tolong MUI yang kayak gini ditegur.. perihal dia war wer wor itu hak dia.. tp kalau urusan shalat tolong itu sudah melanggar jika benar dia shalat di shaf cewek,” ujar @pr********

