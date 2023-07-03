Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

20 Ucapan Pernikahan Islami, Berisi Ungkapan Selamat hingga Doa Terbaik

Hantoro , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |18:03 WIB
20 Ucapan Pernikahan Islami, Berisi Ungkapan Selamat hingga Doa Terbaik
Ilustrasi ucapan pernikahan Islami. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BERIKUT ini ucapan pernikahan Islami untuk para pengantin baru. Pernikahan menjadi awal dua insan akan mulai memasuki fase kehidupan baru.

Menjalani rumah tangga bagi pengantin baru tidaklah mudah. Dibutuhkan doa dan ikhtiar yang istikamah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Adapun ucapan pernikahan Islami untuk pengantin baru bisa memberikan semangat kepada mereka yang akhirnya resmi menjadi suami istri. Selain itu, diharapkan pasangan tersebut mendapat berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berikut ini ucapan pernikahan Islami untuk pengantin baru yang makna dan doa terbaik, sebagaimana telah Okezone himpun:

Ilustrasi ucapan pernikahan Islami. (Foto: Unsplash)

1. Barakallahu laka wa jama'a bainakuma fi khairin (Berkah Allah (semoga tercurahkan) bagimu. Dan (semoga) Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan).

2. Barakallahu likulli wahidin minkuma fi shahibihi wa jama’a bainakuma fi khairin (Berkah Allah (semoga tercurahkan) bagi masing-masing kalian berdua atas pasangannya, dan (semoga) Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan).

3. Berbahagialah kalian dapat dipersatukan dalam ikatan pernikahan, Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak juga mempertemukan kalian di surga-Nya.

4. Selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan berkah dan rahmat-Nya.

5. Kami turut bahagia atas pernikahan kalian. Baarakallahu laka wa baarakaa alaika wa jama'a bainakumaa fii khoir

