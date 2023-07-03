Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Cerita Abu Nawas Menang Sayembara Hafalan Alquran Berkat Baca Surat Al Ikhlas

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |05:04 WIB
Cerita Abu Nawas Menang Sayembara Hafalan Alquran Berkat Baca Surat Al Ikhlas
Ilustrasi cerita Abu Nawas menang sayembara hafalan Alquran. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

KISAH Abu Nawas ini bermula ketika suatu hari Baginda Raja sedang merayakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi Kota Baghdad. Pesta tersebut dirayakan bersama-sama oleh orang-orang kaya ataupun rakyat biasa.

Para pejabat istana membaur jadi satu, tanpa melihat status sosial. Gegap gempita pesta dirasakan oleh seluruh masyarakat, mereka makan dan duduk di tempat yang sama tanpa pandang bulu.

Ilustrasi sayembara hafalan Alquran. (Foto: Shutterstock)

Di tengah ramainya acara, Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang. "Wahai saudara-saudaraku, di hari yang membahagiakan ini aku ingin menambah semarak acara kita bersama dengan mengadakan sayembara," ujarnya.

"Sayembara apa paduka?" tanya salah seorang warga seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
