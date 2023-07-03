Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Anggun dan Cantik, Inilah Gaya Hijab Dokter Shindy Putri dengan Gamis Pink

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |11:03 WIB
Anggun dan Cantik, Inilah Gaya Hijab Dokter Shindy Putri dengan Gamis Pink
Gaya hijab Dokter Shindy Putri. (Foto: Instagram @dr.shindyputri_)
A
A
A

AURA kecantikan Dokter Shindy Putri mampu membius siapa saja yang melihatnya. Dengan hijab panjang menutupi dada, ia selalu tampil anggun dan cantik di setiap kesempatan.

Selain itu, dikenal sebagai sibling goals, adik dari Ustadzah Oki Setiana Dewi dan juga kakak dari YouTuber Ria Ricis ini makin dikenal publik. Apalagi, Dokter Shindy Putri ikut terjun ke dunia hiburan.

Gaya hijab Dokter Shindy Putri. (Foto: Instagram @dr.shindyputri_)

Dokter Shindy Putri sudah menamatkan S-1 dan S-2 pendidikan kedokterannya di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.

Inilah salah satu bukti kecantikan dari seorang dr Shindy Putri. Terlihat dalam satu potret dirinya mengenakan gamis warna pink bergelombang dengan aksen bunga-bunga. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
