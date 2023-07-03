Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa ketika Turun Hujan Lengkap Bacaan Arab Latin Beserta Artinya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |16:03 WIB
Doa ketika Turun Hujan Lengkap Bacaan Arab Latin Beserta Artinya
Ilustrasi doa ketika turun hujan lengkap bacaan Arab latin beserta artinya. (Foto: Okezone)
A
A
A

DOA ketika turun hujan lengkap bacaan Arab latin beserta artinya. Beberapa waktu belakangan wilayah Indonesia mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga deras.

Sangat baik membaca doa ketika turun hujan supaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya terlindungi dari cuaca ekstrem.

Berikut bacaan doa ketika turun hujan yang bisa diamalkan semua Muslim, seperti dihimpun dari Rumaysho.com

Ilustrasi doa ketika turun hujan. (Foto: Shutterstock)

Doa ketika Turun Hujan

اللَّهُمَّ صَيِّباً ناَفِعاً

Arab latin: Allahumma shoyyiban naafi'aa.

Artinya: "Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat." (HR Bukhari nomor 1032, Ahmad: 24190, dan An-Nasa'i: 1523) 

