Doa ketika Turun Hujan Lengkap Bacaan Arab Latin Beserta Artinya

DOA ketika turun hujan lengkap bacaan Arab latin beserta artinya. Beberapa waktu belakangan wilayah Indonesia mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga deras.

Sangat baik membaca doa ketika turun hujan supaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya terlindungi dari cuaca ekstrem.

Berikut bacaan doa ketika turun hujan yang bisa diamalkan semua Muslim, seperti dihimpun dari Rumaysho.com:

Doa ketika Turun Hujan

اللَّهُمَّ صَيِّباً ناَفِعاً

Arab latin: Allahumma shoyyiban naafi'aa.

Artinya: "Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat." (HR Bukhari nomor 1032, Ahmad: 24190, dan An-Nasa'i: 1523)