HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa ketika Terjadi Gempa Bumi agar Selalu Dilindungi Allah Ta'ala

Hantoro , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |17:03 WIB
Doa ketika Terjadi Gempa Bumi agar Selalu Dilindungi Allah Ta'ala
Ilustrasi doa ketika terjadi gempa bumi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA ketika terjadi gempa bumi. Sangat penting diketahui setiap Muslim agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah alam ini.

Seperti diketahui, beberapa wilayah Indonesia diguncang gempa bumi yang cukup kencang dalam beberapa hari terakhir. Di antaranya gempa Yogyakarta magnitudo 6,4 dan gempa Keerom Papua M6,2.

Ilustrasi doa ketika terjadi gempa bumi. (Foto: Okezone)

Terkait musibah gempa, Islam mengajarkan doa yang bisa dibaca agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ وَأعُوذُ بِكَ أن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً وأعُوذُ بِكَ أن أمُوتَ لَديغاً

Arab latin: Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udzubika an yatakhabbathanisy syaithanu 'indal maut wa 'audzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladighan.

Artinya: "Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari reruntuhan (longsor), dan aku berlindung pada-Mu dari tergelincir, dan aku berlindung pada-Mu dari tenggelam (banjir), terbakar, dan tak berdaya. Dan aku berlindung pada-Mu apabila syetan menjerumuskan padaku ketika akan mati, dan aku berlindung pada-Mu apabila mati dalam keadaan berbalik arah dari jalan-Mu (murtad), dan aku berlindung pada-Mu apabila mati karena disengat." (HR Abu Dawud) 

Halaman:
1 2
