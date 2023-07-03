Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Pria Ini Mantap Masuk Islam Setelah Temukan Ayat Larangan Makan Babi di Kitabnya Dulu

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |12:03 WIB
Pria Ini Mantap Masuk Islam Setelah Temukan Ayat Larangan Makan Babi di Kitabnya Dulu
Kisah mualaf Kresna asal Yogyakarta. (Foto: YouTube Ngaji Cerdas)
A
A
A

SEORANG pria bernama Kresna asal Sleman, Yogyakarta, berbagi kisah hingga akhirnya mantap masuk Islam. Hal ini setelah dirinya menemukan ayat larangan memakan hewan babi di kitab kepercayaannya dulu.

Kresna awalnya cukup taat di kepercayaan sebelumnya. Namun hal itu berubah setelah dia membaca salah satu ayat di kitabnya dulu yang menegaskan larangan memakan hewan babi.

Kisah mualaf Kresna asal Yogyakarta. (Foto: YouTube Ngaji Cerdas)

"Alasan yang mendorong saya untuk masuk Islam dikarenakan saya menemukan beberapa pernyataan yang sebenarnya itu dilanggar sama agama saya sebelumnya," kata Kresna dalam kanal YouTube Ngaji Cerdas.

Sejak itu ia mencari tahu tentang kebenaran informasi larangan memakan babi, tapi malah dilanggar oleh kaumnya dulu. Selain itu, Kresna percaya bahwa pada hakikatnya kitab suci tidak boleh ada penambahan, apalagi pengubahan di dalamnya. 

Halaman:
1 2
