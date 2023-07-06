Ajak Nongkrong di Kuburan, Abu Nawas Nasihati Raja Sampai Sadar

SUATU hari saat berjalan-jalan di Kota Bagdad, Baginda Raja melihat Abu Nawas sedang menyendiri di sebuah tempat sepi di samping kuburan. Sosok humoris itu terlihat sangat aneh.

Baginda Raja lalu menghampirinya. "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Baginda Raja, seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official, Jumat (7/7/2023).

"Aku sedang merenungi kehidupan ini, Paduka Raja," jawab Abu Nawas.

Kemudian dia bercerita kepada Baginda Raja tentang siksaan neraka bagi orang-orang yang lalai.