Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Jadwal Sholat Hari Ini Ahad 9 Juli 2023M/20 Dzulhijjah 1444H

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |00:39 WIB
Jadwal Sholat Hari Ini Ahad 9 Juli 2023M/20 Dzulhijjah 1444H
Ilustrasi jadwal sholat hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JADWAL sholat hari ini Ahad 9 Juli 2023 Masehi/20 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Sangat membantu kaum Muslimin dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Diketahui bahwa sholat fardhu secara berjamaah tepat waktu di masjid memiliki keutamaan sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala sangat besar bagi umat Islam yang mengerjakannya.

Ilustrasi jadwal sholat hari ini. (Foto: Okezone)

Dalam riwayat sahabat Anas radhiyallahu ‘anhu menjelaskan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam suatu malam mengakhirkan Sholat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat, lalu bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian." (HR Bukhari nomor 645 dan Muslim: 650) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178585/sholat-9VNW_large.jpg
Menelan Sisa Makanan saat Sholat, Ini Hukumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/614/3177084/sholat-foBe_large.jpg
Sholat Sendirian di Masjid, Bolehkah Baca Niat Menjadi Imam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/618/3176683/sholat-9aTy_large.jpg
Niat Sholat Taubat Zina Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/614/3176604/sholat-JNUx_large.jpg
Sholat Hajat Berapa Rakaat dan Jam Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175852/khutbah_jumat-kTys_large.jpg
Saat Khatib Doa, Apakah Jamaah Harus Ucapkan Amin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/330/3174819/sholat-Yy1E_large.jpg
Apakah Boleh Menguap saat Sedang Sholat?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement