Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Surat Maryam Lengkap 98 Ayat: Arab latin hingga Tafsirnya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |07:06 WIB
Bacaan Surat Maryam Lengkap 98 Ayat: Arab latin hingga Tafsirnya
Ilustrasi membaca Alquran Surat Maryam. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BERIKUT ini bacaan Surat Maryam lengkap 98 ayat: Arab latin hingga tafsirnya. Surat ini memiliki arti sama yakni Maryam. Berada di urutan ke-19 di dalam kitab suci Alquran, Surat Maryam terdiri dari 98 ayat dan termasuk golongan Makkiyyah.

Dilansir laman Abusyuja, penamaan Surat Maryam karena di dalamnya memuat kisah ibunda Nabi Isa Alaihissallam yaitu Maryam beserta keajaiban-keajaiban yang dimilikinya. Di antaranya melahirkan Nabi Isa, sedangkan ia adalah seorang perawan yang belum pernah dikawini atau disentuh oleh pria mana pun.

Penyampaian tentang keajaiban kelahiran Nabi Isa itu diawali dengan kejadian yang ajaib pula, yakni dikabulkannya doa Nabi Zakaria Alaihissallam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni agar beliau dikaruniai seorang putra sebagai penerus cita-cita dan dakwahnya. Sedangkan ketika itu usia beliau sangat tua, dan istrinya seorang yang mandul. Kejadian ini bukti tanda kekuasaan Allah Ta'ala.

Berikut bacaan Surat Al Maryam Ayat 1–11 lengkap bacaan Arab, latin, dan terjemahan bahasa Indonesia; sebagaimana terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

كٓهٰيٰـعٓـصٓ

1. Kaaaf-Haa-Yaa-'Ayyyn-Saaad

Kaf Ha Ya 'Ain Shad

ذِكۡرُ رَحۡمَتِ رَبِّكَ عَـبۡدَهٗ زَكَرِيَّا

2. Zikru rahmati Rabbika 'abdahoo Zakariyya

(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya, Zakaria,

اِذۡ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا‏

3. Iz naadaa Rabbahoo nidaaa'an khafiyyaa

(yaitu) ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

قَالَ رَبِّ اِنِّىۡ وَهَنَ الۡعَظۡمُ مِنِّىۡ وَاشۡتَعَلَ الرَّاۡسُ شَيۡبًا وَّلَمۡ اَكُنۡۢ بِدُعَآٮِٕكَ رَبِّ شَقِيًّا

4. Qaala Rabbi innee wahanal'azmu minnee washta'alar raasu shaibanw wa lam akum bidu'aaa'ika Rabbi shaqiyyaa

Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku.

وَاِنِّىۡ خِفۡتُ الۡمَوَالِىَ مِنۡ وَّرَآءِىۡ وَكَانَتِ امۡرَاَتِىۡ عَاقِرًا فَهَبۡ لِىۡ مِنۡ لَّدُنۡكَ وَلِيًّا ۙ‏

5. Wa innee khiftul mawaa liya minw waraaa'ee wa kaana tim ra atee 'aairan fahab lee mil ladunka waliyyaa

Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu, 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/330/3177633//alquran-PkvT_large.jpg
Alquran Ingatkan Manusia untuk Jaga Bumi, Jangan Buat Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/614/3177107//alquran-D9jJ_large.jpg
Keutamaan 2 Ayat Terakhir Surat Al-Baqarah, Mohon Ampun kepada Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/612/3176499//asn-ohYx_large.jpg
Viral Oknum ASN di Bengkulu Minta Maaf Usai Injak Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175909//alquran-rPim_large.jpg
Kenapa Surat Yasin Disebut Jantung Alquran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/618/3175898//alquran-NXTr_large.jpg
Bacaan Ayat Seribu Dinar Lengkap Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/614/3175648//alquran-aq6e_large.jpg
Bacaan Surat Yasin Ayat 36 untuk Jodoh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement