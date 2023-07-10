Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Sesuai Sunnah, Ini Doa ketika Membayar Utang

Hantoro , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |16:40 WIB
Sesuai Sunnah, Ini Doa ketika Membayar Utang
Ilustrasi doa ketika membayar utang. (Foto: Okezone)
A
A
A

DOA ketika membayar utang sesuai sunnah berikut ini hendaknya diketahui setiap Muslim. sangat baik diamalkan ketika sudah dapat melunasi sangkut-paut tersebut. Dengan bisa membayar tanggungan utang, maka menjadi sebuah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib disyukuri seorang Muslim.

Doa ketika membayar utang merupakan ungkapan atas anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang melapangkan rezeki. Meski begitu, orang yang berutang wajib berterima kasih kepada orang meminjamkan uang atau memberikan utang kepadanya.

Orang yang berutang dianjurkan mendoakan keberkahan bagi orang yang memberikannya utang. Berikut ini doa saat membayar utang ditujukan kepada orang yang meminjami uang tersebut, sebagaimana dikutip dari aplikasi Apa Doanya:

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Doa ketika Membayar Utang

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَاْلأَدَاءُ

Baarokallaahu laka fii ahlika wa maalika, innamaa jazaa-us-salafil hamdu wal adaa-u.

"Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujian dan pembayaran."

(HR An-Nasa'i dalam kitab 'Amalul Yaum wal Lailah, halaman 300, Ibnu Majah 2/809, dan lihat kitab Shahih Ibnu Majah 2/55) 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/618/3080066/5-doa-saat-jenguk-orang-sakit-Up7GR1rnNs.jpg
5 Doa saat Jenguk Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/330/3076657/pelantikan-prabowo-gibran-ketahui-pentingnya-mendoakan-pemimpin-negeri-5KsXBbRSsM.jpg
Pelantikan Prabowo-Gibran, Ketahui Pentingnya Mendoakan Pemimpin Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/616/3074798/bacaan-doa-menghilangkan-sihir-dari-dalam-tubuh-nk3DwH5qQ2.jpg
Bacaan Doa Menghilangkan Sihir dari Dalam Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/618/3074270/jangan-diam-saat-cukur-rambut-amalkan-doa-ini-agar-lebih-berkah-rG2PvvMLs9.jpg
Jangan Diam saat Cukur Rambut, Amalkan Doa Ini agar Lebih Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/618/3072186/doa-orangtua-untuk-anaknya-agar-lulus-cpns-QLi6qtdiDb.jpg
Doa Orangtua untuk Anaknya agar Lulus CPNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/618/3071920/doa-ketika-menghadapi-orang-zalim-lengkap-dengan-artinya-GLTzoHzh12.jpg
Doa ketika Menghadapi Orang Zalim Lengkap dengan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement