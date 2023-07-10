Sesuai Sunnah, Ini Doa ketika Membayar Utang

DOA ketika membayar utang sesuai sunnah berikut ini hendaknya diketahui setiap Muslim. sangat baik diamalkan ketika sudah dapat melunasi sangkut-paut tersebut. Dengan bisa membayar tanggungan utang, maka menjadi sebuah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib disyukuri seorang Muslim.

Doa ketika membayar utang merupakan ungkapan atas anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang melapangkan rezeki. Meski begitu, orang yang berutang wajib berterima kasih kepada orang meminjamkan uang atau memberikan utang kepadanya.

Orang yang berutang dianjurkan mendoakan keberkahan bagi orang yang memberikannya utang. Berikut ini doa saat membayar utang ditujukan kepada orang yang meminjami uang tersebut, sebagaimana dikutip dari aplikasi Apa Doanya:

Doa ketika Membayar Utang

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَاْلأَدَاءُ

Baarokallaahu laka fii ahlika wa maalika, innamaa jazaa-us-salafil hamdu wal adaa-u.

"Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujian dan pembayaran."

(HR An-Nasa'i dalam kitab 'Amalul Yaum wal Lailah, halaman 300, Ibnu Majah 2/809, dan lihat kitab Shahih Ibnu Majah 2/55)