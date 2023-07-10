Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Ini Sosok yang Menginspirasi Legenda Persib Supardi Nasir Mantap Hijrah, Ternyata Teman Setim

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |17:40 WIB
Ini Sosok yang Menginspirasi Legenda Persib Supardi Nasir Mantap Hijrah, Ternyata Teman Setim
Kisah hijrah legenda Persib Bandung Supardi Nasir. (Foto: Istimewa/Persib Bandung)
A
A
A

PESEPAKBOLA legenda Persib Bandung Supardi Nasir, kini mantap hijrah. Ia makin istikamah mendekatkan diri di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pemain senior yang kini membela klub PSPS Pekanbaru ini mengatakan awal mula hijrah berkat sosok teman satu timnya dulu di Persib Bandung yaitu Muhammad Ridwan.

Supardi Nasir. (Foto: YouTube Radio HSI)

Mereka belajar Islam bareng-bareng. Supardi menganggap Ridwan bukan sekadar sahabat, tapi guru dalam memperdalam agama Islam.

"Jadi, ada satu waktu Ridwan ngajak saya nonton bareng tayangan YouTube Ustadz Khalid Basalamah. Tayangan pertama yang saya tonton adalah hukum mendengarkan musik," cerita Supardi Nasir di kanal YouTube Radio HSI.

"Ridwan cuma bilang, sudah tonton saja sampai selesai enggak usah berkomentar apa-apa. Saya pun mengikuti apa maunya dan setelah 2 jam nonton, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih saya hidayah," lanjutnya. 

Halaman:
1 2 3
