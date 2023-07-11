Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ini Keutamaan Meminta Doa kepada Orang yang Pulang Haji

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:41 WIB
Ini Keutamaan Meminta Doa kepada Orang yang Pulang Haji
Ilustrasi keutamaan meminta doa kepada orang yang pulang haji. (Foto: Okezone)
A
A
A

INI keutamaan meminta doa kepada orang yang pulang haji. Kaum Muslimin berbondong-bondong menyambut kepulangan jamaah haji dengan penuh haru dan gembira lantaran dapat menyempurnakan Rukun Islam.

Ada yang ramai-ramai mengunjungi rumah jamaah haji yang baru pulang untuk meminta didoakan segala kebaikan. Berharap doa tersebut terkabul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenuhi panggilan-Nya, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan permintaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam:

الْغَازِى فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ

"Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji, dan orang yang berumrah adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka, maka mereka pun memenuhinya. Dan mereka meminta kepada-Nya, maka Ia berikan kepada mereka (Ia kabulkan)." (HR Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al Albani) 

Halaman:
1 2
