Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Anak-Anak Tunarungu Belajar Mengaji dengan Bahasa Isyarat, Netizen Takjub Melihatnya

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:14 WIB
Viral Anak-Anak Tunarungu Belajar Mengaji dengan Bahasa Isyarat, Netizen Takjub Melihatnya
Viral anak-anak penyandang tunarungu mengaji Alquran dengan bahasa isyarat. (Foto: Instagram @teladan.rasul)
A
A
A

VIRAL sebuah video tampak anak-anak penyandang tunarungu sedang membaca kitab suci Alquran dengan bahasa isyarat.

Dikutip dari unggahan akun Instagram @teladan.rasul, mereka seperti berada dalam sebuah perkumpulan, dengan memakai baju jubah putih, sorban merah, dan peci putih. Semuanya tampak mengaji Alquran dengan tangan yang terus bergerak.

Viral anak-anak penyandang tunarungu mengaji Alquran dengan bahasa isyarat. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

Warganet yang menyaksikan video ini justru menyatakan seperti tamparan kepada orang-orang yang diberikan fisik sempurna.

Kadang kala mereka yang sempurna malas membaca Alquran. Bahkan, ada juga orang yang tidak mahir membacanya. Padahal, membaca Alquran memiliki keutamaan luar biasa besar.

Rasulullah Shallallahu alahi wassallam bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ »

"Aisyah radhiyallahu 'anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Seorang yang lancar membaca Alquran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah, adapun yang membaca Alquran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut maka baginya dua pahala." (HR Bukhari nomor 4937 dan Muslim: 798) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement