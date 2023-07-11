Viral Anak-Anak Tunarungu Belajar Mengaji dengan Bahasa Isyarat, Netizen Takjub Melihatnya

VIRAL sebuah video tampak anak-anak penyandang tunarungu sedang membaca kitab suci Alquran dengan bahasa isyarat.

Dikutip dari unggahan akun Instagram @teladan.rasul, mereka seperti berada dalam sebuah perkumpulan, dengan memakai baju jubah putih, sorban merah, dan peci putih. Semuanya tampak mengaji Alquran dengan tangan yang terus bergerak.

Warganet yang menyaksikan video ini justru menyatakan seperti tamparan kepada orang-orang yang diberikan fisik sempurna.

Kadang kala mereka yang sempurna malas membaca Alquran. Bahkan, ada juga orang yang tidak mahir membacanya. Padahal, membaca Alquran memiliki keutamaan luar biasa besar.

Rasulullah Shallallahu alahi wassallam bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ »

"Aisyah radhiyallahu 'anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Seorang yang lancar membaca Alquran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah, adapun yang membaca Alquran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut maka baginya dua pahala." (HR Bukhari nomor 4937 dan Muslim: 798)