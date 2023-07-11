Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan dan Tata Cara Sujud Sahwi Lengkap dengan Dalil hingga Hukumnya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:53 WIB
Bacaan dan Tata Cara Sujud Sahwi Lengkap dengan Dalil hingga Hukumnya
Ilustrasi bacaan dan tata cara sujud sahwi. (Foto: Shutterstock)
BACAAN dan tata cara sujud sahwi. Sujud merupakan salah satu gerakan sholat yang dilakukan dengan cara menempelkan dahi ke tempat sujudnya.

Sedangkan sujud sahwi adalah gerakan yang dianjurkan untuk dilakukan ketika seseorang lupa atau ragu-ragu dalam sholatnya. Seperti adanya penambahan atau pengurangan rakaat, sehingga para ulama menganjurkan untuk melakukan sujud sahwi.

Hal ini sebenarnya lumrah terjadi karena manusia tempatnya salah dan lupa. Lantas, bagaimana bacaan dan tata cara sujud sahwi? Berikut ini ulasannya, seperti telah Okezone himpun.

Info grafis doa sujud terakhir sholat. (Foto: Okezone)

Tata Cara Sujud Sahwi

Praktik mengenai sujud sahwi sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sejak dahulu. Sebagaimana yang diriwayatkan Abdullah bin Buhainah dalam sebuah hadist yang berbunyi:

فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

"Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud dua kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam." (HR Bukhari nomor 1224 dan Muslim: 570) 

