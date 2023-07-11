Bacaan Doa Menghilangkan Rasa Malas, Jadi Giat Beraktivitas

BACAAN doa menghilangkan rasa malas. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kemudian adanya sifat malas melakukan berbagai kegiatan adalah salah salah satu kelemahan manusia.

"Kita dituntut untuk tidak menjadi manusia lemah. Minta kekuatan dalam menjalani kehidupan, aktivitas, di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia (FKDMI) Jakarta Timur Ustadz Asroni Al Paroya saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.

Ia melanjutkan, ketika merasa lelah dan khawatir terhadap segala sesuatu yang belum jelas maka hendaknya meminta pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla.