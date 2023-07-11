Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa Menghilangkan Rasa Malas, Jadi Giat Beraktivitas

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |10:35 WIB
Bacaan Doa Menghilangkan Rasa Malas, Jadi Giat Beraktivitas
Ilustrasi bacaan doa menghilangkan rasa malas. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BACAAN doa menghilangkan rasa malas. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kemudian adanya sifat malas melakukan berbagai kegiatan adalah salah salah satu kelemahan manusia.

Ilustrasi bacaan doa menghilangkan rasa malas. (Foto: Shutterstock)

"Kita dituntut untuk tidak menjadi manusia lemah. Minta kekuatan dalam menjalani kehidupan, aktivitas, di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia (FKDMI) Jakarta Timur Ustadz Asroni Al Paroya saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.

Ia melanjutkan, ketika merasa lelah dan khawatir terhadap segala sesuatu yang belum jelas maka hendaknya meminta pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/618/3080066/5-doa-saat-jenguk-orang-sakit-Up7GR1rnNs.jpg
5 Doa saat Jenguk Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/330/3076657/pelantikan-prabowo-gibran-ketahui-pentingnya-mendoakan-pemimpin-negeri-5KsXBbRSsM.jpg
Pelantikan Prabowo-Gibran, Ketahui Pentingnya Mendoakan Pemimpin Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/616/3074798/bacaan-doa-menghilangkan-sihir-dari-dalam-tubuh-nk3DwH5qQ2.jpg
Bacaan Doa Menghilangkan Sihir dari Dalam Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/618/3074270/jangan-diam-saat-cukur-rambut-amalkan-doa-ini-agar-lebih-berkah-rG2PvvMLs9.jpg
Jangan Diam saat Cukur Rambut, Amalkan Doa Ini agar Lebih Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/618/3072186/doa-orangtua-untuk-anaknya-agar-lulus-cpns-QLi6qtdiDb.jpg
Doa Orangtua untuk Anaknya agar Lulus CPNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/618/3071920/doa-ketika-menghadapi-orang-zalim-lengkap-dengan-artinya-GLTzoHzh12.jpg
Doa ketika Menghadapi Orang Zalim Lengkap dengan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement