Viral Jamaah Haji Pamer Emas, MUI: Menyalahi Agama dan Tradisi

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) memberikan respons terkait kabar viral seorang ibu jamaah haji pamer perhiasan emas usai mendarat di bandara Tanah Air. Diketahui bahwa ibu itu adalah jamaah haji kloter pertama Makassar, Sulawesi Selatan, berinisial SDK (46).

Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel Dr KH Ruslan Wahab MA mengatakan aksi pamer perhiasan emas ini bukan bagian dari tradisi Bugis Makassar.

"Dalam budaya kita yang ditonjolkan adalah semangat beragamanya, bukan penampilan glamornya. Ini adalah perbuatan orang-orang tertentu dan menyalahi agama Islam dan tradisi Bugis Makassar," jelasnya di Kota Makassar, Senin 10 Juli 2023, dikutip dari mui.or.id.

Ia juga berpesan kepada panitia manasik haji agar selalu mengingatkan kepada jamaah untuk tidak memamerkan perhiasannya karena merupakan bagian dari kesombongan.

"Kita berharap kepada panitia haji agar jangan hanya menyampaikan materi seputar Rukun Haji, tetapi juga menyampaikan dakwah kepada jamaah agar lebih merendah diri dan terhindar dari perbuatan sombong," kata KH Ruslan Wahab.