HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

MUI Menolak Keras Pertemuan LGBT Se-ASEAN: Bertentangan dengan Agama, Pancasila, Kenormalan Manusia

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:42 WIB
MUI Menolak Keras Pertemuan LGBT Se-ASEAN: Bertentangan dengan Agama, Pancasila, Kenormalan Manusia
Ilustrasi MUI menolak keras rencana pertemuan LGBT se-ASEAN. (Foto: Okezone)
A
A
A

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menolak keras pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN. Seperti isu yang beredar di media sosial, acara ini bakal digelar pada 17-21 Juli 2023 di Indonesia.

"Astagfirullah. Ini sudah menyimpang, terus masih mengampanyekan lagi. Saya selamanya menolak penyimpangan ini, khususnya di Indonesia," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Muhammad Cholil Nafis di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa 11 Juli 2023.

Ilustrasi MUI menolak keras rencana pertemuan LGBT se-ASEAN. (Foto: Istimewa/mui.or.id)

Ia mengingatkan jangan sampai LGBT dianggap normal, apalagi dilegalkan di Indonesia. Kiai Cholil menjelaskan bahwa LGBT sangat bertentangan dengan agama, Pancasila, dan kenormalan manusia.

"Jangan sampai dianggap normal, apalagi dilegalkan. Ini bertentangan dengan agama, Pancasila, dan kenormalan manusia. Tolak!" tegasnya seperti dikutip dari mui.or.id. 

