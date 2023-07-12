Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Bacaan Niat Sholat Tobat Zina dan Tata Cara Pelaksanaannya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:42 WIB
Bacaan Niat Sholat Tobat Zina dan Tata Cara Pelaksanaannya
Ilustrasi bacaan niat sholat tobat zina dan tata cara pelaksanaannya. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BACAAN niat sholat tobat zina dan tata cara pelaksanaannya. Sholat ini hendaknya sudah dipahami setiap Muslim. Pasalnya, setiap orang tidak lepas dari kesalahan, jadi sholat tobat adalah salah satu cara memperbaikinya.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam sendiri menganjurkan sholat tobat ketika seseorang benar-benar ingin bertobat dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat.

Dihimpun dari Rumaysho.com, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa sholat tobat adalah amalan yang disunnahkan berdasarkan kesepakatan empat madzhab.

Hal tersebut sebagaimana hadits Abu Bakr Ash-Shiddiq, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

Ilustrasi bacaan niat sholat tobat zina dan tata cara pelaksanaannya. (Foto: Shutterstock)

« مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ». ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ

"Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melakukan shalat dua rakaat kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya." Kemudian beliau membaca ayat ini: "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." (HR Tirmidzi Nomor 406, Abu Dawud nomor 1521, Ibnu Majah Nomor 1395. Syekh Al Albani mengatakan hadis ini shahih)

Meskipun sebagian ulama mendhoifkan hadis tersebut, kandungan ayat (Ali Imron Ayat 135) sudah mendukung disyariatkannya sholat taubat. Sholat taubat cukup dilakukan dua rakaat dan niat dalam hati, tanpa perlu melafazkannya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178585/sholat-9VNW_large.jpg
Menelan Sisa Makanan saat Sholat, Ini Hukumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/614/3177084/sholat-foBe_large.jpg
Sholat Sendirian di Masjid, Bolehkah Baca Niat Menjadi Imam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/618/3176683/sholat-9aTy_large.jpg
Niat Sholat Taubat Zina Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/614/3176604/sholat-JNUx_large.jpg
Sholat Hajat Berapa Rakaat dan Jam Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175852/khutbah_jumat-kTys_large.jpg
Saat Khatib Doa, Apakah Jamaah Harus Ucapkan Amin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/330/3174819/sholat-Yy1E_large.jpg
Apakah Boleh Menguap saat Sedang Sholat?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement