Doa Menghadapi Penguji, Hilangkan Gugup hingga Meraih Hasil Bagus

DOA menghadapi penguji sangat penting diketahui siapa saja yang hendak menjalani ujian. Guna menghilangkan rasa gugup hingga meraih hasil bagus, kaum Muslimin diajarkan selalu berikhtiar serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Salah satu bentuk tawakal tersebut yakni mengamalkan doa menghadapi penguji ketika tengah ujian. Ada doa shahih dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam berisi permohonan berbagai kemudahan dalam segala urusan, seperti ujian hingga kerja.

Doa 1

Dilansir Rumaysho.com, berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul hazna idza syi’ta sahlaa.

"Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah)."

Hadits tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya (3/255). Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi 'Umar, Ibnus Suni dalam kitab ‘Amal Yaum wal Lailah. (Lihat Jaami'ul Ahadits, 6/257, Asy-Syamilah)