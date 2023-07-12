Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Menghadapi Penguji, Hilangkan Gugup hingga Meraih Hasil Bagus

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:42 WIB
Doa Menghadapi Penguji, Hilangkan Gugup hingga Meraih Hasil Bagus
Ilustrasi doa menghadapi penguji. (Foto: Freepik)
A
A
A

DOA menghadapi penguji sangat penting diketahui siapa saja yang hendak menjalani ujian. Guna menghilangkan rasa gugup hingga meraih hasil bagus, kaum Muslimin diajarkan selalu berikhtiar serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Salah satu bentuk tawakal tersebut yakni mengamalkan doa menghadapi penguji ketika tengah ujian. Ada doa shahih dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam berisi permohonan berbagai kemudahan dalam segala urusan, seperti ujian hingga kerja.

Ilustrasi doa menghadapi penguji. (Foto: Okezone)

Doa 1

Dilansir Rumaysho.com, berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul hazna idza syi’ta sahlaa

"Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah)."

Hadits tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya (3/255). Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi 'Umar, Ibnus Suni dalam kitab ‘Amal Yaum wal Lailah. (Lihat Jaami'ul Ahadits, 6/257, Asy-Syamilah) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/618/3080066/5-doa-saat-jenguk-orang-sakit-Up7GR1rnNs.jpg
5 Doa saat Jenguk Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/330/3076657/pelantikan-prabowo-gibran-ketahui-pentingnya-mendoakan-pemimpin-negeri-5KsXBbRSsM.jpg
Pelantikan Prabowo-Gibran, Ketahui Pentingnya Mendoakan Pemimpin Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/616/3074798/bacaan-doa-menghilangkan-sihir-dari-dalam-tubuh-nk3DwH5qQ2.jpg
Bacaan Doa Menghilangkan Sihir dari Dalam Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/618/3074270/jangan-diam-saat-cukur-rambut-amalkan-doa-ini-agar-lebih-berkah-rG2PvvMLs9.jpg
Jangan Diam saat Cukur Rambut, Amalkan Doa Ini agar Lebih Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/618/3072186/doa-orangtua-untuk-anaknya-agar-lulus-cpns-QLi6qtdiDb.jpg
Doa Orangtua untuk Anaknya agar Lulus CPNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/618/3071920/doa-ketika-menghadapi-orang-zalim-lengkap-dengan-artinya-GLTzoHzh12.jpg
Doa ketika Menghadapi Orang Zalim Lengkap dengan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement