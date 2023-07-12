Doa Sahur Puasa Senin Kamis Lengkap Keutamaannya yang Luar Biasa Besar

DOA sahur puasa Senin Kamis. Sangat penting diketahui setiap Muslim karena waktu sahur tidak hanya digunakan untuk menyantap makanan, tapi bisa juga memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dilansir Rumaysho.com, dai muda Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan keutamaan makan sahur. Berdasarkan hadits muttafaqun 'alaih, riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

BACA JUGA: 4 Puasa Sunnah di Bulan Juli 2023 Lengkap dengan Jadwal dan Niatnya

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً

"Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan." (HR Bukhari nomor 1923 dan Muslim: 1095)

Dalam kitab-kitab hadits, tidak ada doa khusus ketika makan sahur. Demikian juga dalam kitab-kitab fikih terkemuka; misalnya Fiqih Sunnah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Fiqih Empat Madzhab; hanya dicantumkan doa berbuka namun tidak dicantumkan doa sahur.