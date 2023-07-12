Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa Terhindar dari Sifat Riya dan Pamer serta Syirik

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |17:42 WIB
Bacaan Doa Terhindar dari Sifat Riya dan Pamer serta Syirik
Ilustrasi bacaan doa terhindar dari sifat riya dan pamer serta syirik. (Foto: Freepik)
A
A
A

BACAAN doa terhindar dari sifat riya dan pamer serta syirik. Sikap riya, pamer, hingga syirik sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ustadz Dr Firanda Andirja Lc MA, dikutip dari situs resminya, menjelaskan ada doa agar umat manusia terlindung dari sifat riya dan pamer atau bahkan syirik, yaitu:

Allahumma inni a'u dzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima laa a'lam

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Dan aku memohon ampun kepada-Mu atas apa yang tidak aku ketahui."

Ilustrasi bacaan doa terhindar dari sifat riya dan pamer serta syirik. (Foto: Shutterstock)

Doa tersebut dijelaskan dalam sebuah hadits. Ma'qil bin Yasar Radhiyallahu anhu berkata:

"Aku bertolak bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu anhu menuju Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu Beliau bersabda: 'Wahai Abu Bakar, sungguh syirik di tengah kalian itu lebih tersembunyi daripada semut yang merayap."

Lalu Abu Bakar Radhiyallahu anhu berkata, "Bukankah makna syirik adalah kala seseorang menjadikan ada sesembahan lain selain Allah?"

Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam menjawab, "Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh syirik itu lebih tersembunyi daripada semut yang merayap. Maukah aku tunjukkan sesuatu kepadamu yang bila mana engkau mengucapkannya, maka kesyirikan pun akan lenyap darimu, baik syirik yang sedikit (yang kecil) maupun banyak (besar)? Maka katakanlah: Allahumma inni a'u dzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima laa a'lam." (HR Bukhari dalam kitab Al Adabul Mufrad) 

Halaman:
1 2
