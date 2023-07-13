Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Benarkah Surga dan Neraka Sudah Ada yang Menghuni?

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:32 WIB
Benarkah Surga dan Neraka Sudah Ada yang Menghuni?
Ilustrasi pintu surga. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KEHIDUPAN di dunia tidak kekal. Ada kematian yang menunggu umat manusia suatu saat nanti, termasuk tempat di surga atau neraka. 

Setelah kematian pun banyak hal yang perlu manusia pertanggungjawaban berkaitan dengan kehidupan di dunia. Baik dan buruk perbuatan akan mendapat balasan.

Ilustrasi surga. (Foto: Istimewa/Siegfried)

Keberadaan surga dan negara pun dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Alquran Surat Az-Zumar Ayat 73. Allah Ta'ala berfirman:

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

"Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya diantar ke dalam surga secara berombongan sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, "Salamualaikum (semoga keselamatan tercurah kepada-Mu), berbahagialah kamu. Maka, masuklah ke dalamnya (untuk tinggal) selama-lamanya." (QS Az-Zumar: 73) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
penghuni surga Surga Neraka
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/330/2899890/8-nama-neraka-dalam-islam-urutan-ke-2-dihuni-orang-orang-musyrik-cfYe9WPRWZ.jpg
8 Nama Neraka dalam Islam, Urutan Ke-2 Dihuni Orang-Orang Musyrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/17/618/2815385/doa-mohon-perlindungan-dari-panasnya-api-neraka-tJNG8jSSeI.jpg
Doa Mohon Perlindungan dari Panasnya Api Neraka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/11/330/2779271/hadits-neraka-miliki-70-ribu-tali-dan-setiap-tali-ditarik-70-ribu-malaikat-Bfu1ACbQM3.jpg
Hadits Neraka Miliki 70 Ribu Tali dan Setiap Tali Ditarik 70 Ribu Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/618/3173697//doa-RGCW_large.jpg
Kumpulan Doa agar Terhindar dari Api Neraka, Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/330/3171640//alquran-A7yD_large.jpg
3 Ayat Yasin yang Menjelaskan tentang Surga dan Neraka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/618/3160878//doa-lrRs_large.jpg
Bacaan Sayyidul Istighfar: Arab, Latin, dan Terjemahannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement