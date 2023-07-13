Benarkah Surga dan Neraka Sudah Ada yang Menghuni?

KEHIDUPAN di dunia tidak kekal. Ada kematian yang menunggu umat manusia suatu saat nanti, termasuk tempat di surga atau neraka.

Setelah kematian pun banyak hal yang perlu manusia pertanggungjawaban berkaitan dengan kehidupan di dunia. Baik dan buruk perbuatan akan mendapat balasan.

Keberadaan surga dan negara pun dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Alquran Surat Az-Zumar Ayat 73. Allah Ta'ala berfirman:

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

"Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya diantar ke dalam surga secara berombongan sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, "Salamualaikum (semoga keselamatan tercurah kepada-Mu), berbahagialah kamu. Maka, masuklah ke dalamnya (untuk tinggal) selama-lamanya." (QS Az-Zumar: 73)