Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Yoghurt Berkhasiat untuk Kesehatan Ternyata Sudah Diungkap Alquran, Ini Buktinya

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |08:42 WIB
Yoghurt Berkhasiat untuk Kesehatan Ternyata Sudah Diungkap Alquran, Ini Buktinya
Ilustrasi khasiat yoghurt sudah lama diungkap dalam ayat-ayat suci Alquran. (Foto: Pixabay)
A
A
A

ALQURAN ternyata sudah lama mengungkap khasiat luar biasa yoghurt. Yoghurt kerap menjadi salah satu menu yang dipilih untuk diet. Lalu juga dikonsumsi orang yang baru sembuh dari sakit karena baik untuk pencernaan.

Tapi tahukah Anda, yoghurt yang merupakan asupan fermentasi ini juga dianjurkan dikonsumsi oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam?

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Dilansir "Buku Pintar Sains dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Aku tidak tahu sesuatu yang mencukupi dari makanan dan minuman selain susu." (HR At-Tirmidzi)

Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam juga bersabda, "Allah senantiasa menurunkan penyakit dengan obatnya, maka minumlah oleh kalian susu sapi, karena ia (sapi) makan dari tiap pohon." (HR Ahmad)

Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Minumlah oleh kalian susu sapi, karena susunya adalah obat, lemaknya adalah penyembuh, dan dagingnya adalah penyakit." (HR At-Tirmidzi) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement