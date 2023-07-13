Yoghurt Berkhasiat untuk Kesehatan Ternyata Sudah Diungkap Alquran, Ini Buktinya

ALQURAN ternyata sudah lama mengungkap khasiat luar biasa yoghurt. Yoghurt kerap menjadi salah satu menu yang dipilih untuk diet. Lalu juga dikonsumsi orang yang baru sembuh dari sakit karena baik untuk pencernaan.

Tapi tahukah Anda, yoghurt yang merupakan asupan fermentasi ini juga dianjurkan dikonsumsi oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam?

Dilansir "Buku Pintar Sains dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Aku tidak tahu sesuatu yang mencukupi dari makanan dan minuman selain susu." (HR At-Tirmidzi)

Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam juga bersabda, "Allah senantiasa menurunkan penyakit dengan obatnya, maka minumlah oleh kalian susu sapi, karena ia (sapi) makan dari tiap pohon." (HR Ahmad)

Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Minumlah oleh kalian susu sapi, karena susunya adalah obat, lemaknya adalah penyembuh, dan dagingnya adalah penyakit." (HR At-Tirmidzi)