Berkat Baca Surat Al Ikhlas, Abu Nawas Menang Sayembara Berhadiah Besar

INILAH kisah Abu Nawas menang sayembara berhadiah besar berkat baca Surat Al Ikhlas. Diawali saat Baginda Raja sedang merayakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi Kota Baghdad. Pesta tersebut dirayakan bersama-sama oleh orang-orang kaya ataupun rakyat biasa.

Para pejabat istana membaur jadi satu, tanpa melihat status sosial. Gegap gempita pesta dirasakan oleh seluruh masyarakat, mereka makan dan duduk di tempat yang sama tanpa pandang bulu.

Di tengah ramainya acara, Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang. "Wahai saudara-saudaraku, di hari yang membahagiakan ini aku ingin menambah semarak acara kita bersama dengan mengadakan sayembara," ujarnya.

"Sayembara apa paduka?" tanya salah seorang warga seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.

Sayembara itu berbentuk mengaji Alquran. Siapa cepat dia menghafal, Alquran maka menjadi pemenangnya.

Sayembara ini boleh diikuti berbagai kalangan. Bakda Sholat Isya akan dimulai acaranya.