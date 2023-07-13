Pakai Hijab, Happy Asmara Tampil Sangat Cantik dan Syari

SIAPA yang tidak kenal Happy Asmara. Penyanyi lagu-lagu Jawa dan dangdut ini selain cantik juga berbakat.

Namun di balik karier gemilang, Happy Asmara ternyata memiliki kisah asmara yang kurang mulus. Ia ditinggal menikah sang mantan kekasih yaitu Denny Caknan.

Tentu saja arganet pun ikut terhanyut dengan kisah cinta Happy Asmara dan Denny Caknan yang disebut "Menjaga Jodoh Orang".

Di luar dari kabar itu, ada sisi menarik dari Happy Asmara. Gaya penampilannya ternyata selalu menjadi pusat perhatian publik Tanah Air.