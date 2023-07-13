Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Pakai Hijab, Happy Asmara Tampil Sangat Cantik dan Syari

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:18 WIB
Pakai Hijab, Happy Asmara Tampil Sangat Cantik dan Syari
Gaya Happy Asmara mengenakan hijab. (Foto: Instagram @happy_asmara77)
SIAPA yang tidak kenal Happy Asmara. Penyanyi lagu-lagu Jawa dan dangdut ini selain cantik juga berbakat.

Namun di balik karier gemilang, Happy Asmara ternyata memiliki kisah asmara yang kurang mulus. Ia ditinggal menikah sang mantan kekasih yaitu Denny Caknan.

Gus Miftah dan Happy Asmara. (Foto: Instagram @happy_asmara77)

Tentu saja arganet pun ikut terhanyut dengan kisah cinta Happy Asmara dan Denny Caknan yang disebut "Menjaga Jodoh Orang".

Di luar dari kabar itu, ada sisi menarik dari Happy Asmara. Gaya penampilannya ternyata selalu menjadi pusat perhatian publik Tanah Air. 

