HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Surat Al Mu'minun Lengkap 118 Ayat, Arab, Arti, Tafsirnya

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:45 WIB
Bacaan Surat Al Mu'minun Lengkap 118 Ayat, Arab, Arti, Tafsirnya
Ilustrasi bacaan lengkap Surat Al Mu'minun Ayat 1-118. (Foto: Pixabay)
A
A
A

BACAAN Surat Al Mu'minun lengkap 118 ayat, Arab, arti, tafsirnya. Al Mu'minun merupakan surat ke-23 di dalam kitab suci Alquran.

Surat Al Mu'minun memiliki arti Orang-orang Mukmin. Kemudian termasuk golongan Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah.

Dilansir laman Abusyuja, penamaan Surat Al Mu'minun karena di dalamnya memuat sifat-sifat orang-orang mukmin atau beriman. Sifat-sifat itulah yang dapat membawa mereka dalam kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat kelak.

Berikut bacaan lengkap Surat Al Mu'minun Ayat 1–118, seperti terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

قَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَۙ

1. Qad aflahal mu'minoon

Sungguh beruntung orang-orang yang beriman,

الَّذِيۡنَ هُمۡ فِىۡ صَلَاتِهِمۡ خَاشِعُوۡنَ

2. Allazeena hum fee Salaatihim khaashi'oon

(yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya,

وَالَّذِيۡنَ هُمۡ عَنِ اللَّغۡوِ مُعۡرِضُوۡنَۙ

3. Wallazeena hum 'anillaghwimu'ridoon

dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna,

وَالَّذِيۡنَ هُمۡ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوۡنَۙ

4. Wallazeena hum liz Zakaati faa'iloon

dan orang yang menunaikan zakat,

وَالَّذِيۡنَ هُمۡ لِفُرُوۡجِهِمۡ حٰفِظُوۡنَۙ

5. Wallazeena hum lifuroo jihim haafizoon

dan orang yang memelihara kemaluannya,

اِلَّا عَلٰٓى اَزۡوَاجِهِمۡ اَوۡ مَا مَلَـكَتۡ اَيۡمَانُهُمۡ فَاِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُوۡمِيۡنَۚ‏

6. Illaa 'alaaa azwaajihim aw maa malakat aimaanuhum fa innahum ghairu maloomeen

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

فَمَنِ ابۡتَغٰى وَرَآءَ ذٰ لِكَ فَاُولٰٓٮِٕكَ هُمُ الۡعٰدُوۡنَ

7. Famanib taghaa waraaa'a zaalika fa ulaaa'ika humul 'aadoon

Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

وَالَّذِيۡنَ هُمۡ لِاَمٰنٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَاعُوۡنَ

8. Wallazeena hum li amaanaatihim wa 'ahdihim raa'oon

Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya,

وَالَّذِيۡنَ هُمۡ عَلٰى صَلَوٰتِهِمۡ يُحَافِظُوۡنَۘ

9. Wallazeena hum 'alaa Salawaatihim yuhaafizoon

serta orang yang memelihara shalatnya.

اُولٰٓٮِٕكَ هُمُ الْوٰرِثُوْن

10. Ulaaa'ika humul waarisoon

Mereka itulah orang yang akan mewarisi, 

Telusuri berita muslim lainnya
