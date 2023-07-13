Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Kisah Mualaf Ditawari Ratusan Juta agar Murtad, Tegas Menolak dan Pilih Tetap Jadi Pemulung

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:26 WIB
Kisah Mualaf Ditawari Ratusan Juta agar Murtad, Tegas Menolak dan Pilih Tetap Jadi Pemulung
Kisah mualaf Ali Marfaung tetap istikamah di jalan Islam meski diimingi uang ratusan juta agar kembali murtad. (Foto: YouTube Rukun Indonesia)
A
A
A

INILAH kisah keistikamahan Ali Marfaung, laki-laki anak pemuka agama, yang mantap memutuskan menjadi mualaf. Kini dalam masa hijrahnya banyak godaan harus dilalui, misalnya ada orang yang menawarkannya uang Rp400 agar ia murtad keluar dari Islam.

Uang Rp400 juta yang jumlahnya sangat banyak itu, nyatanya tidak membuat iman Ali luntur begitu saja. Secara halus dia menolaknya, karena menurutnya hidayah Islam yang didapat saat ini tidak ternilai.

Kisah mualaf Ali Marfaung. (Foto: YouTube Rukun Indonesia)

Ali memilih tetap menjadi pemulung dan pengepul barang-barang bekas di wilayah Bogor, Jawa Barat. Meskipun penghasilannya tidak seberapa, menurutnya itu adalah keberkahan luar biasa karena uang yang didapat tersebut halal.

"Biar saya gini saja. Ruh ini yang akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Jangan karena duit jadi goyang," terang Ali dalam kanal YouTube Rukun Indonesia. 

Halaman:
1 2 3
