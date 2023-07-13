Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Cerita Mualaf Koh Naga, Tekun Belajar Alquran dan Sholat Sebelum Masuk Islam

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |15:43 WIB
Cerita Mualaf Koh Naga, Tekun Belajar Alquran dan Sholat Sebelum Masuk Islam
Kisah mualaf Koh Naga. (Foto: YouTube Wakaf TV)
A
A
A

PERJALANAN mualaf Ahmad Naga Kunadi atau akrab disapa Koh Naga sangat menarik diulas. Pertama kali ia mendapatkan hidayah Islam setelah mimpi dikelilingi kobaran api saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP).

Koh Naga menceritakan proses belajar agama Islam sebelum memutuskan menjadi mualaf. Ia sering membaca buku tentang Islam, seperti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat, hingga dasar-dasar penguatan iman serta takwa sebagai seorang Muslim.

Kisah mualaf Koh Naga. (Foto: YouTube Wakaf TV)

Lebih lanjut, kata Koh Naga, dirinya telah belajar mengaji atau membaca Alquran jauh sebelum mengucap dua kalimat syahadat. Ia mengakui begitu antusias belajar, walaupun ada saja hal yang dianggapnya sebagai tantangan besar untuk memulai hidup baru.

Pertama kali Koh Naga belajar membaca Alquran pada 2001, tepatnya satu tahun sebelum menjadi mualaf. Dia meminta salah seorang karyawannya untuk mengajarinya membaca kitab Iqra.

"Jadi saya (belajar ) ngaji itu walaupun belum Muslim," ungkap pengurus Masjid Lautze itu dalam kanal YouTube Wakaf TV. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/621/3090780/kisah-amoy-masuk-islam-awalnya-sempat-benci-azan-hingga-kini-buka-pengajian-mualaf-nj1DAtgEp1.jpg
Kisah Amoy Masuk Islam, Awalnya Sempat Benci Azan hingga Kini Buka Pengajian Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/621/3087464/kisah-perjalanan-guru-sekolah-minggu-masuk-islam-dapat-petunjuk-dari-mimpi-JyhllgThCk.jpg
Kisah Perjalanan Guru Sekolah Minggu Masuk Islam, Dapat Petunjuk dari Mimpi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement