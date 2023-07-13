Cerita Mualaf Koh Naga, Tekun Belajar Alquran dan Sholat Sebelum Masuk Islam

PERJALANAN mualaf Ahmad Naga Kunadi atau akrab disapa Koh Naga sangat menarik diulas. Pertama kali ia mendapatkan hidayah Islam setelah mimpi dikelilingi kobaran api saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP).

Koh Naga menceritakan proses belajar agama Islam sebelum memutuskan menjadi mualaf. Ia sering membaca buku tentang Islam, seperti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat, hingga dasar-dasar penguatan iman serta takwa sebagai seorang Muslim.

Lebih lanjut, kata Koh Naga, dirinya telah belajar mengaji atau membaca Alquran jauh sebelum mengucap dua kalimat syahadat. Ia mengakui begitu antusias belajar, walaupun ada saja hal yang dianggapnya sebagai tantangan besar untuk memulai hidup baru.

Pertama kali Koh Naga belajar membaca Alquran pada 2001, tepatnya satu tahun sebelum menjadi mualaf. Dia meminta salah seorang karyawannya untuk mengajarinya membaca kitab Iqra.

"Jadi saya (belajar ) ngaji itu walaupun belum Muslim," ungkap pengurus Masjid Lautze itu dalam kanal YouTube Wakaf TV.