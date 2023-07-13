Mantap Hijrah, Legenda Persib Supardi Nasir Hadapi Cobaan dengan Sabar

PEMAIN legenda Persib Bandung Supardi Nasir mengalami banyak cobaan ketika memutuskan hijrah. Perjalanan hijrahnya pun menginspirasi banyak orang.

Pemain yang kini bernaung di PSPS Pekanbaru itu mengatakan kalau awal mula hijrah berkat teman sekamarnya dulu di Bandung yaitu Muhammad Ridwan. Mereka belajar lebih dalam agama Islam secara bersama-sama. Supardi menganggap Ridwan bukan sekadar sahabat, tapi guru dalam memperdalam Islam.

"Jadi, ada satu waktu Ridwan ngajak saya nonton bareng tayangan YouTube Ustadz Khalid Basalamah. Tayangan pertama yang saya tonton adalah hukum mendengarkan musik," cerita Supardi di kanal YouTube Radio HSI.

"Ridwan cuma bilang, sudah tonton saja sampai selesai enggak usah berkomentar apa-apa. Saya pun mengikuti apa maunya dan setelah 2 jam nonton, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih saya hidayah," lanjutnya.

Supardi seketika langsung menghapus semua musik yang ada di ponselnya. Memang saat itu dia sangat tergila-gila dengan musik.

Setelah hapus musik di ponsel, Supardi memberi tahu istrinya. Respons sang istri tentu percaya tidak percaya, karena perubahan itu terjadi drastis dan mendadak.