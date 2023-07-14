Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kenapa Nabi Ismail Menceraikan Istrinya? Ini Jawabannya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |18:44 WIB
Kenapa Nabi Ismail Menceraikan Istrinya? Ini Jawabannya
Ilustrasi kisah Nabi Ismail Alaihissallam menceraikan istrinya. (Foto: Freepik)
A
A
A

KENAPA Nabi Ismail menceraikan istrinya? Simak jawaban lengkapnya dalam artikel kali ini berdasarkan dalil-dalil sahih yang mengungkap kisahnya.

Dihimpun dari Rumaysho.com, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan kisah Nabi Ismail Alaihissallam menceraikan istrinya tersebut.

Nabi Ismail Alaihissallam yang sudah dewasa menikah dengan seorang wanita yang tinggal di sekitar sumur zamzam. Tidak lama kemudian ibunda Ismail, Hajar, meninggal dunia.

Di kemudian hari Nabi Ibrahim Alaihissallam datang setelah Ismail menikah untuk mengetahui kabarnya, namun dia tidak menemukan Ismail.

Nabi Ibrahim Alaihisallam bertanya tentang Ismail kepada istri Ismail. Istrinya menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami."

Lalu Nabi Ibrahim Alaihisallam bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail menjawab:

نَحْنُ بِشَرٍّ ، نَحْنُ فِى ضِيقٍ وَشِدَّةٍ

"Kami mengalami banyak keburukan, hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang berat."

Istri Ismail mengadukan kehidupan yang dijalaninya bersama suaminya kepada Nabi Ibrahim Alaihisallam. Ibrahim berkata:

فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِى عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَقُولِى لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ

"Nanti apabila suamimu datang sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengubah palang pintu rumahnya."

Ketika Nabi Ismail Alaihisallam datang, dia merasakan sesuatu. Lalu dia bertanya kepada istrinya:

هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ

"Apakah ada orang yang datang kepadamu?"

Istrinya menjawab:

نَعَمْ ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، وَسَأَلَنِى كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِى جَهْدٍ وَشِدَّةٍ

"Ya. Tadi ada orang tua begini dan begitu keadaannya datang kepada kami dan dia menanyakan kamu lalu aku terangkan dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan kehidupan kita maka aku terangkan bahwa aku hidup dalam kepayahan dan penderitaan."

Nabi Ismail Alaihisallam bertanya:

فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَىْءٍ

"Apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu?"

Istrinya menjawab:

نَعَمْ ، أَمَرَنِى أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ

"Ya. Dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mengubah palang pintu rumahmu."

Nabi Ismail Alaihisallam berkata:

ذَاكِ أَبِى وَقَدْ أَمَرَنِى أَنْ أُفَارِقَكِ الْحَقِى بِأَهْلِكِ

"Dialah ayahku dan sungguh dia telah memerintahkan aku untuk menceraikanmu, maka kembalilah kamu kepada keluargamu."

Maka Nabi Ismail Alaihisallam menceraikan istrinya. 

