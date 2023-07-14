Kenapa Waktu Kelahiran Nabi Muhammad Disebut Tahun Gajah?

KENAPA waktu kelahiran Nabi Muhammad disebut Tahun Gajah? Ini terkait kisah Abdul Muthalib melawan Abrahah. Aksi gagah berani ini dilakukan demi melindungi cucu tercintanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Dilansir nu.or.id, Ustadz Fathoni Ahmad menceritakan penyebab tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dihubungkan dengan Tahun Gajah (570 Masehi) ketika Abrahah sang penguasa Yaman berniat menghancurkan Kakbah.

Peristiwa itu diabadikan dalam Alquran Surat Al Fil (105). Penamaan Tahun Gajah didasarkan pada pasukan bergajah yang dibawa Abrahah al-Asyram untuk meratakan Kakbah.

Ada beberapa alasan Abrahah berniat demikian. Ia membangun gereja megah di Sana'a yang diberi nama Al-Qalis dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah haji terbesar di seluruh Arab, menyaingi Makkah.

Saat mengambil keputusan menyerang Makkah, Abrahah tampil paling depan di atas seekor gajah besar. Suku-suku Quraisy yang ketika itu secara de facto dipimpin kakek Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yakni Abdul Muthalib, tidak melakukan perlawanan. Abdul Muthalib dan pengikutnya bukan lawan seimbang untuk bala tentara Abrahah.

Muhammad Husain Haekal dalam buku "Sejarah Hidup Muhammad (2003)" mencatat bahwa Abdul Muthalib bertemu dengan Abrahah di perkemahan sang penguasa Yaman. Namun, Abdul Muthalib justru hanya meminta 200 ekor untanya yang dirampas pasukan Abrahah dalam perjalanan ke Makkah.