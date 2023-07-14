Viral Haru Pemuda Antar Kakek Nenek Berangkat Haji, Pulangnya Tinggal Seorang

BEREDAR video viral haru tentang kisah pemuda dan kakek neneknya. Ia sebelumnya mengantarkan kakek nenek berangkat haji, tapi ketika menjemput pulang tinggal seorang, yakni neneknya saja.
Video viral haru ini diunggah akun TikTok @ccpspdn_. Ia mengungkapkan bahwa kakek nenek itulah yang mengurus mereka sejak bayi.
"Lu mana tau rasanya diurus kakek nenek dari bayi. Pas mereka naik haji berdua, dan nenek gua pulang sendiri," ungkapnya dalam unggahan tersebut, seperti dikutip Okezone pada Jumat (14/7/2023).
Ia mengungkapkan sang kakek meninggal dunia di Kota Makkah, Arab Saudi. Kakeknya wafat dalam rangkaian prosesi ibadah haji.