HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Kapan Puasa Asyura 2023? Simak Jadwal Lengkapnya di Sini

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |16:44 WIB
Kapan Puasa Asyura 2023? Simak Jadwal Lengkapnya di Sini
Ilustrasi jadwal puasa Asyura 2023. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KAPAN puasa Asyura 2023? Simak jadwal lengkapnya di sini. Diketahui bahwa ketika memasuki tahun baru Islam di bulan Muharram ada puasa sunnah yang sangat dianjurkan yakni puasa Tasua (9 Muharram) dan puasa Asyura (10 Muharram).

Dikutip dari Rumaysho.com, dai muda Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa kaum Muslimin dianjurkan memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Berpuasalah sesuai kemampuan, namun yang lebih tepat adalah tidak berpuasa Muharram sebulan penuh.

Info grafis libur nasional dan cuti bersama 2023. (Foto: Okezone)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong umatnya melakukan puasa pada bulan Muharram. Beliau bersabda:

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

"Puasa yang paling utama setelah (puasa) Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah –Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam." (HR Muslim nomor 1163, dari Abu Hurairah)

Kemudian dalam riwayat lain, 'Aisyah radhiyallahu 'anhu berkata:

وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِى شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِى شَعْبَانَ

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadhan. Aku tidak pernah melihat beliau banyak puasa dalam sebulan selain pada bulan Syakban." (HR Muslim nomor 1156) 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
