HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Bacaan Niat Sholat di Sepertiga Malam Lengkap dengan Doanya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:44 WIB
Bacaan Niat Sholat di Sepertiga Malam Lengkap dengan Doanya
Ilustrasi bacaan niat sholat di sepertiga malam lengkap dengan doanya. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BACAAN niat sholat di sepertiga malam. Sholat ini merupakan sebutan lain dari sholat tahajud. Keutamaannya luar biasa besar.

Sholat tahajud disebut demikian karena biasanya umat Islam menunaikannya pada sepertiga malam antara pukul 02.00 hingga 03.00 dini hari hingga menjelang subuh. Ini merupakan ibadah sunnah yang memiliki pahala sangat besar.

Info grafis keutamaan sholat tahajud di bulan Ramadhan. (Foto: Okezone)

Dihimpun dari Muslim.or.id, Ustadz Abu Abdillah Rudi Agus H mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺑِﻘِﻴَﺎﻡِ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞِ، ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﺩَﺃْﺏُ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴْﻦَ ﻗَﺒْﻠَﻜُﻢْ، ﻭَﻫُﻮَ ﻗُﺮْﺑَﺔٌ ﺇِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ، ﻭَﻣُﻜَﻔِّﺮَﺓٌ ﻟِﻠﺴَّﻴِّﺌَﺎﺕِ، ﻣَﻨْﻬَﺎﺓٌ ﻋَﻦِ ﺍْﻹِﺛْﻢِ

Artinya "Lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa." (HR At-Tirmidzi, dihasankan Syekh Al Albani) 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
