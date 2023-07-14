Arti Kun Fayakun pada Surat Yasin Ayat 82 tentang Kehendak Allah Ta'ala

ARTI Kun Fayakun pada Surat Yasin Ayat 82 memiliki makna mendalam saat kita membacanya. Adapun pesan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya.

Adapun bunyi Surat Yasin Ayat 82 adalah sebagai berikut:

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

Arab latin: Innamā amruhū iżā arāda syai`an ay yaqụla lahụ kun fayakun

Artinya: “Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 'Jadilah!' maka terjadilah."

Bacaan Kun Fayakun pada surat Yasin ayat 82 artinya “jadilah” atau “terjadilah”. Dalam konteks ini kata “kun” mengacu kepada perintah atau firman Allah untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan “fayakun” bahwa sesuatu ini dapat terkadi atau tercipta.

Arti Kun Fayakun mencerminkan keajaiban dan kekuasaan Allah SWT dalam menciptakan alam semesta. Allah SWT sebagai pencipta mampu menciptakan segala sesuatu tanpa kesulitan atau batasan apapun.

Ayat ini juga mengingatkan manusia tentang betapa besarnya dan tidak terbatasnya kekuasaan Allah SWT. Cukup berfirman Kun Fayakun maka sesuatu akan terjadi termasuk dalam hal menghidupkan, mematikan, dan membangkitkan.