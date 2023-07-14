4 Doa saat Hamil agar Bayi Sehat Walafiat

DOA saat hamil agar bayi sehat walafiat. Para orangtua, terutama ibu yang sedang hamil, disarankan untuk banyak berdoa, memohon kebaikan bagi anak dan janin yang dikandungnya. Sebab, doa kebaikan dari orangtua untuk anaknya termasuk amalan yang mustajab.

Bagi para ibu hamil, jadikan kesempatan hamil yang sedang dijalani untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hindari maksiat semaksimal mungkin.

Dilansir Konsultasisyariah.com, dai muda Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menjelaskan bahwa tidak diketahui adanya doa atau dzikir khusus untuk ibu hamil, baik dari dalil Alquran maupun hadits yang shahih.

Doa 1

Dikarenakan tidak ada doa khusus dalam hal ini, maka doa yang dibaca bisa dengan bahasa sendiri. Bisa juga mengambil dari Alquran. Misalnya membaca:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami istri-istri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS Al Furqan: 74)