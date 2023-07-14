Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

4 Doa saat Hamil agar Bayi Sehat Walafiat

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |10:21 WIB
4 Doa saat Hamil agar Bayi Sehat Walafiat
Ilustrasi doa saat hamil agar bayi sehat walafiat. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA saat hamil agar bayi sehat walafiat. Para orangtua, terutama ibu yang sedang hamil, disarankan untuk banyak berdoa, memohon kebaikan bagi anak dan janin yang dikandungnya. Sebab, doa kebaikan dari orangtua untuk anaknya termasuk amalan yang mustajab.

Bagi para ibu hamil, jadikan kesempatan hamil yang sedang dijalani untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hindari maksiat semaksimal mungkin.

Info grafis doa untuk kedua orangtua sesuai Alquran. (Foto: Okezone)

Dilansir Konsultasisyariah.com, dai muda Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menjelaskan bahwa tidak diketahui adanya doa atau dzikir khusus untuk ibu hamil, baik dari dalil Alquran maupun hadits yang shahih.

Doa 1

Dikarenakan tidak ada doa khusus dalam hal ini, maka doa yang dibaca bisa dengan bahasa sendiri. Bisa juga mengambil dari Alquran. Misalnya membaca:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami istri-istri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS Al Furqan: 74) 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/618/3080066/5-doa-saat-jenguk-orang-sakit-Up7GR1rnNs.jpg
5 Doa saat Jenguk Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/330/3076657/pelantikan-prabowo-gibran-ketahui-pentingnya-mendoakan-pemimpin-negeri-5KsXBbRSsM.jpg
Pelantikan Prabowo-Gibran, Ketahui Pentingnya Mendoakan Pemimpin Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/616/3074798/bacaan-doa-menghilangkan-sihir-dari-dalam-tubuh-nk3DwH5qQ2.jpg
Bacaan Doa Menghilangkan Sihir dari Dalam Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/618/3074270/jangan-diam-saat-cukur-rambut-amalkan-doa-ini-agar-lebih-berkah-rG2PvvMLs9.jpg
Jangan Diam saat Cukur Rambut, Amalkan Doa Ini agar Lebih Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/618/3072186/doa-orangtua-untuk-anaknya-agar-lulus-cpns-QLi6qtdiDb.jpg
Doa Orangtua untuk Anaknya agar Lulus CPNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/618/3071920/doa-ketika-menghadapi-orang-zalim-lengkap-dengan-artinya-GLTzoHzh12.jpg
Doa ketika Menghadapi Orang Zalim Lengkap dengan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement