5 Doa agar Memiliki Wajah Glowing, Setiap Muslimah Penting Menghafalnya

DOA agar memiliki wajah glowing. Bagi para wanita, memiliki wajah cantik dan bersinar rasanya menjadi sebuah kelebihan.

Selain menggunakan riasan, rupanya bagi Muslimah ada doa yang bisa membantu memiliki wajah glowing. Tentunya pancaran kecantikan tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berikut ini doa-doa agar memiliki wajah glowing, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Doa menjaga kecantikan

Salah satu doa untuk mendapatkan penampilan wajah yang cantik atau tampan adalah dengan membaca doa Nabi Yusuf Alaihissallam. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Yusuf memiliki wajah rupawan.

Berikut ini doa yang bisa dipanjatkan:

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ

Idz qoola yuusufu liabihi yaa abati, inni roaitu ahada asyro kaukaban wasyamsu walqomaro roaituhum lii waajidiin.

"(Ingatlah) ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sungguh aku (bermimpi) melihat sebelas bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku'." (QS Yusuf: 4)