HOME MUSLIM TAUSYIAH

Tata Cara Sholat Dhuha untuk Pemula Lengkap dengan Niat dan Doanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |13:23 WIB
Tata Cara Sholat Dhuha untuk Pemula Lengkap dengan Niat dan Doanya
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

TATA cara sholat dhuha untuk pemula lengkap dengan niat dan doanya menarik untuk diulas. Seperti diketahui, sholat dhuha memiliki beragam banyak amal dan pahala untuk umat Islam.

Untuk itu bagi pemula agar memperhatikan tata cara sholat dhuha untuk mendapatkan amal serta pahala.

Berikut ini tata cara sholat dhuha untuk pemula lengkap dengan niat dan doanya:

- Tata Cara Sholat Dhuha:

1. Berniat di dalam hati. Diniatkan mengerjakan sholat sunah dhuha semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.

2. Takbiratul ihram yaitu bertakbir (Allahu Akbar) sebagaimana sholat biasa.

3. Membaca Doa Iftitah, kemudian membaca Surat Al Fatihah, dilanjutkan membaca surat lainnya sesuai keinginan.

4. Kemudian rukuk.

5. Lalu bangkit dari rukuk (iktidal).

6. Dilanjutkan sujud.

Halaman:
1 2 3
