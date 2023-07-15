Pakai Cara Unik, Abu Nawas Sadarkan Saudagar Kaya yang Hampir Riya Bangun Masjid Megah

Ilustrasi cerita unik Abu Nawas bikin sadar saudagar kaya raya yang hampir riya saat bangun masjid megah. (Foto: YouTube Tabassam Channel)

ABU Nawas menyadarkan saudagar kaya yang hampir riya saat membangun masjid megah. Bermula dari orang kaya itu yang sedang membangun masjid besar di tengah-tengah Kota Baghdad, Irak.

Setelah masjid megah selesai dibangun, masyarakat sangat takjub dengan bangunannya yang megah. Pujian dan sanjungan terus terucap dari orang-orang kepada saudagar kaya itu. Lalu saat peresmian saudagar kaya memutuskan untuk membuat tanda tulisan di pintu masjid.

Para warga yang hadir bertanya kepadanya, "Tulisan apa yang akan kau tempelkan?"

"Aku akan menuliskan namaku," jawab saudagar kaya tersebut seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.

Abu Nawas yang kala itu hadir memprotes niat saudagar kaya tersebut. "Untuk siapa kau buat masjid ini?" tanyanya.

"Tentu saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab saudagar kaya tersebut.

"Jika kau buat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kau tulis namamu di pintu masjid," balas Abu Nawas.

"Mengapa tidak boleh? Orang-orang harus tahu siapa yang membangun masjid ini," kata saudagar kaya mulai emosi.

"Jika demikian, pakailah namaku," ujar Abu Nawas menantang.