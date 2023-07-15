Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Pakai Cara Unik, Abu Nawas Sadarkan Saudagar Kaya yang Hampir Riya Bangun Masjid Megah

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |06:46 WIB
Pakai Cara Unik, Abu Nawas Sadarkan Saudagar Kaya yang Hampir Riya Bangun Masjid Megah
Ilustrasi cerita unik Abu Nawas bikin sadar saudagar kaya raya yang hampir riya saat bangun masjid megah. (Foto: YouTube Tabassam Channel)
A
A
A

ABU Nawas menyadarkan saudagar kaya yang hampir riya saat membangun masjid megah. Bermula dari orang kaya itu yang sedang membangun masjid besar di tengah-tengah Kota Baghdad, Irak.

Setelah masjid megah selesai dibangun, masyarakat sangat takjub dengan bangunannya yang megah. Pujian dan sanjungan terus terucap dari orang-orang kepada saudagar kaya itu. Lalu saat peresmian saudagar kaya memutuskan untuk membuat tanda tulisan di pintu masjid.

Para warga yang hadir bertanya kepadanya, "Tulisan apa yang akan kau tempelkan?"

"Aku akan menuliskan namaku," jawab saudagar kaya tersebut seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official. 

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Abu Nawas yang kala itu hadir memprotes niat saudagar kaya tersebut. "Untuk siapa kau buat masjid ini?" tanyanya.

"Tentu saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab saudagar kaya tersebut.

"Jika kau buat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kau tulis namamu di pintu masjid," balas Abu Nawas.

"Mengapa tidak boleh? Orang-orang harus tahu siapa yang membangun masjid ini," kata saudagar kaya mulai emosi.

"Jika demikian, pakailah namaku," ujar Abu Nawas menantang. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement