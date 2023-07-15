Benarkah Tidur Menghadap Kanan Baik untuk Jantung? Ini Penjelasan Alquran dan Sains

BENARKAH tidur menghadap kanan baik untuk jantung? Ini penjelasan Alquran dan sains. Sangat penting diketahui umat manusia demi menjaga kesehatan tubuh.

Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika tidur. Selain membaca doa, beliau juga selalu berbaring menghadap posisi kanan.

Sebagaimana dalam salah satu riwayat hadits. Diriwayatkan dari Al Barra' ibn Azib, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya:

"Jika ingin mendatangi pembaringanmu, maka berwudhulah dengan wudhu sholat, kemudian berbaringlah dengan menyamping ke kanan, lalu bacalah:

'Allahumma aslamtu wajhi ilaika, wa fawwadhtu amri ilaika, wa alja‘tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja‘a wala manja minka illa ilaika, amantu bikitdbika alladzi anzalta wa binabiyyika alladzi arsalta'

(Ya Allah, kuserahkan wajahmu kepada-Mu, dan kuserahkan urusanku kepada-Mu, kurebahkan punggungku kepada-Mu dengan penuh kecintaan dan ketakutan kepada-Mu. Tak ada tempat berlindung dan keselamatan dari-Mu kecuali Engkau. Aku beriman kepada kitab-Mu yang Kau turunkan dan kepada nabi-Mu yang Kau utus).

Apabila kau mati pada malammu itu, niscaya kau tetap dalam keadaan fitrah. Jadikan semua doa itu adalah akhir dari apa yang kau ucapkan." (HR Bukhari dan Muslim)