Jadwal Sholat Awal Pekan Ini Senin 17 Juli 2023M/28 Dzulhijjah 1444H

Ilustrasi jadwal sholat fardhu lima waktu awal pekan ini. (Foto: Okezone)

JADWAL sholat awal pekan ini Senin 17 Juli 2023 Masehi/28 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Sangat membantu umat Islam Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Diketahui bahwa sholat fardhu secara berjamaah tepat waktu di masjid memiliki keutamaan sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala sangat besar bagi umat Islam yang mengerjakannya.

Dalam riwayat sahabat Anas radhiyallahu ‘anhu menjelaskan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam suatu malam mengakhirkan Sholat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat, lalu bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian." (HR Bukhari nomor 645 dan Muslim: 650)