Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Balas Kelakuan Abu Jahal, Abu Nawas Sampai Rela Nyebur ke Sungai

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |05:47 WIB
Balas Kelakuan Abu Jahal, Abu Nawas Sampai Rela Nyebur ke Sungai
Ilustrasi cerita Abu Nawas dan Abu Jahal. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

KALI ini cerita antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Bermula dari Abu Nawas pagi-pagi berangkat Sholat Subuh berjamaah di masjid. Setelah itu, ia mencari kayu bakar di hutan.

Di perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahal. "Mau ke mana Abu Nawas?" tanya Abu Jahal seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.

Ilustrasi cerita Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

"Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas.

"Ayo kita berangkat sama-sama, aku juga mau mencari kayu di hutan," terang Abu Jahal.

Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Abu Jahal.

Ketika mereka berjalan melewati pinggiran sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh Namun, untunglah ada Abu Jahal di sampingnya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement