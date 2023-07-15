Balas Kelakuan Abu Jahal, Abu Nawas Sampai Rela Nyebur ke Sungai

KALI ini cerita antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Bermula dari Abu Nawas pagi-pagi berangkat Sholat Subuh berjamaah di masjid. Setelah itu, ia mencari kayu bakar di hutan.

Di perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahal. "Mau ke mana Abu Nawas?" tanya Abu Jahal seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.

"Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas.

"Ayo kita berangkat sama-sama, aku juga mau mencari kayu di hutan," terang Abu Jahal.

Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Abu Jahal.

Ketika mereka berjalan melewati pinggiran sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh Namun, untunglah ada Abu Jahal di sampingnya.