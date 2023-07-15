Hijrah, Legenda Persib Bandung Supardi Nasir Ketagihan Mencari Ilmu Islam

INILAH kisah hijrah pemain legenda Persib Bandung Supardi Nasir. Pemain yang sekarang bernaung di PSPS Pekanbaru ini mengungkapkan awal mula hijrah berkat teman sekamarnya dulu di Persib Bandung yaitu Muhammad Ridwan.

Mereka berdua belajar Islam bareng-bareng. Supardi Nasir menganggap Ridwan bukan sekadar sahabat, tapi guru dalam memperdalam agama Islam.

"Jadi ada satu waktu Ridwan ngajak saya nonton bareng tayangan YouTube Ustadz Khalid Basalamah. Tayangan pertama yang saya tonton adalah hukum mendengarkan musik," ungkap Supardi Nasir dalam kanal YouTube Radio HSI.

"Ridwan cuma bilang, sudah tonton saja sampai selesai enggak usah berkomentar apa-apa. Saya pun mengikuti apa maunya, dan setelah 2 jam nonton, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih saya hidayah," bebernya.