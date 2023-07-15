Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Hijrah, Legenda Persib Bandung Supardi Nasir Ketagihan Mencari Ilmu Islam

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |12:45 WIB
Hijrah, Legenda Persib Bandung Supardi Nasir Ketagihan Mencari Ilmu Islam
Kisah hijrah pemain legenda Persib Bandung Supardi Nasir. (Foto: YouTube Radio HSI)
A
A
A

INILAH kisah hijrah pemain legenda Persib Bandung Supardi Nasir. Pemain yang sekarang bernaung di PSPS Pekanbaru ini mengungkapkan awal mula hijrah berkat teman sekamarnya dulu di Persib Bandung yaitu Muhammad Ridwan.

Mereka berdua belajar Islam bareng-bareng. Supardi Nasir menganggap Ridwan bukan sekadar sahabat, tapi guru dalam memperdalam agama Islam.

Supardi Nasir. (Foto: Istimewa/Persib Bandung)

"Jadi ada satu waktu Ridwan ngajak saya nonton bareng tayangan YouTube Ustadz Khalid Basalamah. Tayangan pertama yang saya tonton adalah hukum mendengarkan musik," ungkap Supardi Nasir dalam kanal YouTube Radio HSI.

"Ridwan cuma bilang, sudah tonton saja sampai selesai enggak usah berkomentar apa-apa. Saya pun mengikuti apa maunya, dan setelah 2 jam nonton, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih saya hidayah," bebernya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/330/3051928/dulu-benci-islam-bule-cantik-amerika-ini-ucap-syahadat-setelah-baca-alquran-1Y7T6gd5gR.jpg
Dulu Benci Islam, Bule Cantik Amerika Ini Ucap Syahadat Setelah Baca Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/621/3051691/7-fakta-bek-mu-noussair-mazraoui-jadi-imam-masjid-usai-pensiun-kini-giat-hafal-alquran-n2sNFCToBH.jpg
5 Fakta Bek MU Noussair Mazraoui Jadi Imam Masjid Usai Pensiun, Kini Giat Hafal Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/621/2906631/kisah-pesepakbola-muslim-antonio-rudiger-rayakan-kemenangan-dengan-bersujud-eWtF2myCZY.jpg
Kisah Pesepakbola Muslim Antonio Rudiger, Rayakan Kemenangan dengan Bersujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/621/2845834/mantap-hijrah-legenda-persib-supardi-nasir-hadapi-cobaan-dengan-sabar-mhuIPziI23.jpg
Mantap Hijrah, Legenda Persib Supardi Nasir Hadapi Cobaan dengan Sabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/621/2844004/ini-sosok-yang-menginspirasi-legenda-persib-supardi-nasir-mantap-hijrah-ternyata-teman-setim-ebRrH7zrfm.jpg
Ini Sosok yang Menginspirasi Legenda Persib Supardi Nasir Mantap Hijrah, Ternyata Teman Setim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/621/2842738/kisah-hijrah-eks-kapten-persib-supardi-nasir-berawal-lihat-video-ceramah-hukum-musik-T1ZI3owj1B.png
Kisah Hijrah Eks Kapten Persib Supardi Nasir, Berawal Lihat Video Ceramah Hukum Musik
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement