4 Keutamaan Muharram, Bulan Suci pada Tahun Baru Islam

KEUTAMAAN bulan Muharram sangatlah penting diketahui semua Muslim. Bulan Muharram sendiri menjadi tanda masuknya Tahun Baru Islam. Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender hijriah.

Muharram termasuk bulan yang istimewa. Banyak dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam memuliakan bulan Muharram.

Berikut sejumlah keutamaan Muharram, bulan suci pada Tahun Baru Islam, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Termasuk bulan suci

Dilansir Konsultasisyariah.com, dai muda Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menjelaskan bahwa dalam riwayat dari Abu Bakrah radhiallahu'anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram (suci), 3 bulan berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharam, kemudian bulan Rajab Suku Mudhar, antara Jumadi Tsani dan Sya'ban." (HR Bukhari dan Muslim)