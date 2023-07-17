Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Gampang Banget Jawab Pertanyaan Raja, Abu Nawas Langsung Dapat Hadiah 500 Dinar

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |05:28 WIB
Gampang Banget Jawab Pertanyaan Raja, Abu Nawas Langsung Dapat Hadiah 500 Dinar
Ilustrasi cerita Abu Nawas bisa jawab pertanyaan Baginda Raja. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas dan Baginda Raja terus bersaing, seolah tidak ada hentinya. Seperti kali ini Baginda Raja berpikir, entah sudah berapa kali berusaha menjebak Abu Nawas, tapi tidak pernah berhasil. Hal tersebut membuat ia mencari cara mengalahkan sosok humoris dan cerdik itu.

Akhirnya menteri istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas.

Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas dan Baginda Raja. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga," ujar salah seorang pengawal seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.

Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu Abu Nawas akan mengusirnya.

"Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement