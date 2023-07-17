Gampang Banget Jawab Pertanyaan Raja, Abu Nawas Langsung Dapat Hadiah 500 Dinar

ABU Nawas dan Baginda Raja terus bersaing, seolah tidak ada hentinya. Seperti kali ini Baginda Raja berpikir, entah sudah berapa kali berusaha menjebak Abu Nawas, tapi tidak pernah berhasil. Hal tersebut membuat ia mencari cara mengalahkan sosok humoris dan cerdik itu.

Akhirnya menteri istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas.

Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga," ujar salah seorang pengawal seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.

Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu Abu Nawas akan mengusirnya.

"Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas.